MotoGP: Marc Márquez gewinnt Aragón-Sprint

SID 29.08.2026 • 15:55 Uhr Der 33-Jährige klettert in der WM-Gesamtwertung auf Rang drei.

Der siebenmalige MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (Ducati) hat das Sprintrennen in Alcañiz/Spanien gewonnen und damit seinen fünften Sprint-Sieg in dieser Saison eingefahren. Der Spanier, der von Startplatz zwei ins Rennen gegangen war, übernahm mit einem überraschenden Überholmanöver in der ersten Kurve die Führung vom Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia).

„Ich wusste, dass die erste Kurve entscheidend werden würde. Nach dem Manöver habe ich eine gute Pace an den Tag gelegt“, sagte der 33-Jährige nach seinem Sieg. Mit einer souveränen Fahrt sicherte sich der Routinier den Sieg vor seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (Ducati). Bezzecchi komplettierte das Podium auf Rang drei. WM-Spitzenreiter Jorge Martín (Aprilia) musste sich mit Platz fünf begnügen.

In der WM-Gesamtwertung kletterte Marc Márquez mit 212 Punkten auf Rang drei und überholte damit Ai Ogura (Aprilia/203 Punkte), der das Rennwochenende aufgrund einer Verletzung an der linken Hand verpasste. Martín (245 Punkte) bleibt weiterhin WM-Führender, gefolgt von Bezzecchi (216 Punkte).