Aprilia feiert in Silverstone ein MotoGP-Fest

SID 09.08.2026 • 14:52 Uhr Aprilia setzt beim MotoGP-Rennen in Silverstone ein dickes Ausrufezeichen. Während Raúl Fernández für eine besondere Premiere sorgt, erlebt Marc Márquez das nächste schwierige Wochenende.

Nach dem Dreifachsieg im Sprint der MotoGP haben die Aprilia-Piloten beim überlegenen Triumph von Raúl Fernández auch den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone dominiert.

Der 25-Jährige vom Kundenteam Trackhouse gewann am Sonntag auf beeindruckende Weise vor den Werksfahrern Jorge Martín (beide Spanien) und Marco Bezzecchi (Italien).

Fernández setzt besondere Serie fort

Fernández, der seinen Vertrag unter der Woche für zwei Jahre bis 2028 verlängert hatte, ist auf der Insel der zwölfte unterschiedliche Sieger in zwölf Jahren. Seit 2013 hat kein MotoGP-Pilot den Grand Prix auf dem Traditionskurs zweimal gewinnen können.

Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Ducati), am Samstag nach großen Problemen nur Neunter, wurde im Hauptrennen Siebter und verlor im WM-Klassement weiter an Boden. Sprintsieger Martín führt nach zwölf von 22 Stationen mit 240 Punkten vor seinem Teamkollegen Bezzecchi (209) und Ai Ogura (Japan/Aprilia/203), der am Sonntag ausschied. Márquez (200) ist weiter Vierter.

Martín patzt beim Start

Pole-Sitter Martín hatte beim Start Probleme, Funken flogen in der ersten Kurve, der Champion von 2024 fiel zunächst zurück. Fernández nutzte die Gunst der Stunde und setzte sich schnell ab, die Konkurrenz konnte nicht mithalten. Im Ziel hatte der Sieger stolze 2,6 Sekunden Vorsprung auf den WM-Führenden.

„Das gibt uns einen Boost für den Rest der Saison. Das Rennen war fantastisch“, sagte Martín trotz des verpassten Doppelsieges. Fernández habe eine „eindrucksvolle“ Vorstellung gezeigt.