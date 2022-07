Motorsport: NASCAR-Star Bobby East ermordet - Obdachloser erschossen

East war ein Star in der Stock-Car-Szene. Insgesamt gewann er drei nationale USAC-Fahrertitel (United States Auto Club) und die SAC-Silver-Crown-Meisterschaft (2004, 2012, 2013). Seinen ersten Sieg errang East, dessen Vater als Autokonstrukteur in der USAC Hall of Fame verewigt ist, im Alter von 16 Jahren bei den USAC National Midgets. Dafür wurde er von der USAC zum Rookie of the Year gekürt.