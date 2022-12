NASCAR: Deutscher Coup im US-Motorsport mit 3F Racing

Spätestens in Atlanta (19. März), vorzugsweise jedoch schon beim Klassiker in Daytona (16. Februar) will das Team 3F Racing in der Startaufstellung stehen. „Es ist so, dass Daytona unser Wunsch ist, aber nur, wenn alle Partner an Bord sind“, erklärte Teambesitzer Dennis Hirtz im Gespräch mit leftturnsonly.de und fügte hinzu: „Ansonsten wäre Atlanta ein gutes Debüt-Rennen, da wir viele zukünftige Partner in der Region haben.“