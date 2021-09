Porsche Carrera Cup: Larry ten Voorde gewinnt 2. Rennen in Monza

Damit baute der Titelverteidiger sein Punktekonto in der Fahrerwertung auf 240 Zähler aus. So wuchs auch sein Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger, Ayhancan Güven, der das erste Rennen am Samstag gewonnen hatte und sich diesmal mit Platz zwei begnügen musste, auf 28 Punkte. (Alles Wichtige zum Porsche Carrera Cup)