Alpine präsentiert neuen Schumacher-Rennwagen: "Sind bereit"

„Wir sind alle bereit loszulegen. Das Feuer in mir ist entfacht“, sagte Schumacher bei der Vorstellung des Hypercars A424 am Mittwoch: „Ich bin glücklich, hier zu sein, und ich denke, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Die Entscheidung war ziemlich klar, das kommt am nächsten an die Formel 1 heran.“