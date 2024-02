FIA WEC mit Mick Schumacher LIVE und in Highlights im Free-TV auf SPORT1

Anschnallen für das nächste Motorsport-Highlight auf SPORT1: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform begleitet die FIA World Endurance Championship (WEC) in den Saisons 2024 und 2025 umfangreich im Free-TV – in diesem Jahr in Kooperation mit der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Die Rennen werden live beziehungsweise in Highlights abgebildet.

Die Sport1 GmbH stärkt somit ihr attraktives Motorsport-Angebot und bleibt die Heimat für hochklassigen Live-Sport im Free-TV und auf den digitalen Kanälen. Die Langstrecken-Weltmeisterschaft elektrisiert die Fans durch actionreichen Rennsport und ein prominentes Fahrerfeld, unter anderem mit Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Den Auftakt bilden am Samstag, 2. März, die 1.812 Kilometer von Katar (Qatar Airways Qatar 1812km), die SPORT1 per Live-Einstieg von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr überträgt. Hinzu kommt die Übertragung der finalen Rennphase live von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Moderatorin Anna Dollak meldet sich von vor Ort, Kommentatoren sind Christian Glück und Constantin Eckner.

SPORT1 wird bis auf das Rennen in Le Mans bei allen Stationen live dabei sein – zumeist per Live-Einstieg. Die wichtigsten Szenen des prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennens von Le Mans sind auf SPORT1 in einem ausführlichen Highlight-Magazin zu sehen, ebenso wird es zu jedem der weiteren sieben Rennen eine Highlight-Sendung geben. Den zweiten Halt in der neuen Saison macht die WEC dann am 21. April in Imola. Das 6-Stunden-Rennen in Norditalien ist einer der Klassiker im Rennkalender. Auch hier ist SPORT1 live #mittendrin.

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „SPORT1 ist auch 2024 die Heimat für Livesport und emotionale Sport-Momente. Mit der FIA WEC startet auf den SPORT1 Plattformen eine attraktive Rennserie mit populären Fahrer-Persönlichkeiten wie Mick Schumacher. Die Übertragung unterstreicht auch unsere Motorsport-Kompetenz.“

Wie präsentieren sich Mick Schumacher und Jenson Button in der FIA WEC?

Die FIA WEC – organisiert von der FIA und dem Automobile Club de l‘Ouest (ACO) – versammelt in der neuen Saison eine Reihe großer Herstellernamen, darunter Porsche, Peugeot, Toyota, BMW, Alpine, Cadillac, Ferrari und Lamborghini. Insgesamt werden 37 Rennwagen, davon 19 Hypercars, sich von März bis November messen, dabei geht es auf so traditionsreichen Strecken wie Imola am 21. April und Spa am 11. Mai um Punkte. Zudem ist die Serie unter anderem auch am 14. Juli in Sao Paulo in Brasilien und am 1. September im amerikanischen Austin zu Gast. Die letzte Zielflagge wird beim Event am 2. November in Bahrain geschwenkt.

2023 jubelten Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa im Team von Toyota Gazoo Racing über den Weltmeistertitel. Porsche ist mit namhaften Fahrern vertreten, unter anderem mit dem deutschen Piloten André Lotterer. Jenson Button, Formel-1-Weltmeister von 2009, startet für das Porsche-Kundenteam Jota mit einem Porsche 963.

In dieser Saison richten sich zudem viele Blicke auf Mick Schumacher. Schumacher, aktuell auch Ersatz- und Testfahrer von Mercedes in der Formel 1, wird im WEC-Team von Alpine im Einsatz sein. Ferrari, Sieger von Le Mans 2023, vertraut indes unter anderem auf die Fähigkeiten von Ex-Fomel-1-Pilot Robert Kubica aus Polen. Prominenter Neuzugang in der neu eingeführten LMGT3-Klasse ist MotoGP-Ikone Valentino Rossi.

