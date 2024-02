WEC: Zwei Ex-DTM-Meister träumen von Podien

Die beiden ehemaligen DTM-Champions Rene Rast und Marco Wittmann denken vor dem Saisonstart der Langstrecken-WM mit dem BMW-Team WRT schon an die ersten Podien. „Natürlich wäre das schön“, sagte Rast, der 2017, 2019 und 2020 den Titel in der DTM gewonnen hatte. Die Meisterschaft in der WEC sei aber noch kein Thema, er wolle im ersten Jahr viel lernen und einige Erfahrungen sammeln.

Für Wittmann, der im Schwesterauto des Rennstalls in der Langstrecken-WM debütiert und sich 2014 und 2016 zum Champion der Tourenwagenserie DTM krönte, wäre ein Platz auf dem Treppchen "ein Traumstart". Keinesfalls dürfe man die Konkurrenz unterschätzen.

Beide Fahrer wollen am Samstag in Katar ein gutes Ergebnis einfahren - Rast sieht Team und Auto auf einem guten Weg. Im ersten freien Training am Freitag landete er auf Rang 14, Wittmann auf Platz 17.