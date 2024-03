Schumacher, Rast und Co.: Vier Deutsche greifen in der WEC an

Es ist ein unfaires Duell – und doch steht es 3:3. Drei deutsche Weltmeister stehen in den Geschichtsbüchern der Formel 1 . Und drei auch in jenen der Langstrecken-WM WEC . Obwohl die Formel 1 schon seit 1950, die WEC erst seit 2012 ausgefahren wird.

Mehr noch: Während in der Formel 1 2024 mit Nico Hülkenberg nur ein deutscher Pilot ohne Siegchancen an den Start geht, kämpfen in der Langstrecken-WM gleich vier deutsche Fahrer um den Titel. Saisonstart ist an diesem Samstag in Katar, SPORT1 überträgt ab 18.30 Uhr live.