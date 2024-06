Schumacher-Drama bei legendärem Rennen

Mick Schumacher hatte sich sein Debüt bei den legendären 24 Stunden von Le Mans sicherlich ganz anders vorgestellt: Beide Autos von Alpine mussten frühzeitig an die Box und schieden aus.

„Wir können bestätigen, dass sowohl Wagen #36 als auch Wagen #36 wegen eines vermuteten Motorproblems aus dem Rennen sind“, teilte der Rennstall am späten Samstagabend in den sozialen Medien mit. „Wir werden das Problem weiter untersuchen und nächstes Jahr in Le Mans gestärkt und entschlossener zurückkommen.“