WEC: Schumacher holt ersten Punkt

In Brasilien wäre für den Alpine-Piloten sogar mehr drin gewesen, in den nächsten Rennen soll das nachgeholt werden.

Rennfahrer Mick Schumacher (25) hat in der Langstrecken-WM (WEC) seinen ersten Punkt eingefahren. Der Alpine-Pilot belegte mit seinen Teamkollegen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere im Sechs-Stunden-Rennen in Sao Paulo den zehnten Platz, in den nächsten Rennen soll es weiter nach vorne gehen.

"Wir haben das Potenzial und den Speed, um mehr Punkte zu holen, also haben wir noch einen langen Weg vor uns. Wir können und müssen uns bis Austin noch in vielen Bereichen verbessern", sagte Schumacher mit Blick auf das nächste Rennen am 1. September in den USA.