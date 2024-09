WEC: Wespe bremst Schumacher aus

Am Ende landete Mick Schumacher mit seinem Alpine-Boliden in einem dramatischen Qualifying der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC in Austin auf dem 13. Platz.

Doch was war bei Schumacher los? Der 25-Jährige wurde erst von einer defekten Tür ausgebremst und zu allem Überfluss hatte sich auch noch eine Wespe in seinen Boliden verirrt.

Zum ersten Mal seit vier Jahren fährt die WEC auf dem Circuit of the Americas in Austin. Bei „Lone Star Le Mans“ wird sechs Stunden lang gefahren - und SPORT1 ist in der heißen Phase live dabei.