Prominenter Sohn fordert Mick Schumacher heraus

SPORT1 26.12.2024 • 13:16 Uhr Motorsport-Rennstall Aston Martin verpflichtet Eduardo Barrichello. In der WEC trifft der 23-jährige Brasilianer künftig auf Mick Schumacher, wodurch nun die Söhne ehemaliger Formel-1-Legenden ins Rampenlicht rücken.

Sein Vater war einst selbst eine Ikone des Motorsports. Nun wechselt Eduardo Barrichello, Sohn der Formel-1-Ikone Rubens Barrichello, für die Saison 2025 in die WEC zu Aston Martin. Wie der Rennstall am Montag bekanntgab, fährt der 23-Jährige ab der kommenden Saison für Racing Spirit of Leman in der LMGT3-Klasse im Aston Martin Vantage.

In der kommenden Saison werden auch Valentin Hasse Clot und Derek DeBoer an der Seite von Barrichello an den Start gehen. Auf X kündigte Aston Martin stolz die Neuverpflichtung an: „Senna und Lauda haben WM-Rennen für uns gewonnen ... jetzt begrüßen wir Eduardo Barrichello bei Vantage.“

Die Motorsportkarriere des Brasilianers begann im Alter von elf Jahren zunächst im Kartsport. Später ging er unter anderem in der amerikanischen Formel 4 und in der Formula Regional European Championship an den Start und wechselte damit vom Kart in den Rennwagen.

In den vergangenen zwei Jahren zog es ihn zurück nach Brasilien, wo er in der Stock Car Pro Series antrat. Mit drei Siegen und dem dritten Platz in der Gesamtwertung hinter Gabriel Casagrande und Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa konnte er dort sein Können unter Beweis stellen.

Mick wartet auf Barrichello

In der WEC wird der 23-Jährige ab der kommenden Saison auch auf Mick Schumacher treffen. Nachdem zuletzt auch die letzten Möglichkeiten auf eine Formel-1-Rückkehr geplatzt waren, will sich dieser nun in seinem zweiten Jahr in der WEC erneut beweisen.