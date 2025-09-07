WEC in Austin 2025 mit Mick Schumacher live im TV und Stream

Am Sonntag steigt in Austin (USA) das sechste Langstrecken-Rennen der WEC-Saison. Das Sechs-Stunden-Spektakel startet um 20 Uhr deutscher Zeit - und SPORT1 ist ab 19.55 Uhr live im kostenlosen Stream dabei und überträgt Teile des Rennens auch von 23.45 Uhr bis 2.15 Uhr im Free-TV.
Mit dabei ist auch Mick Schumacher, der in der Fahrerwertung nach fünf von acht Rennen auf Rang elf liegt.
So können sie das 6h-Rennen in Austin live verfolgen:
- TV: SPORT1
- Stream: SPORT1.de
Als Favorit gilt erneut Ferrari, das sowohl die Fahrerwertung als auch die Teamwertung anführt. In letzterer liegt Schumachers Alpine-Team auf Platz sechs.
Nach Austin macht die WEC noch in Japan (28. September) Station, ehe es zum Finale in Katar (8. November) kommt.