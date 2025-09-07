Newsticker
WEC in Austin 2025 mit Mick Schumacher live im TV und Stream

WEC mit Schumacher live bei SPORT1

Am Sonntag macht die WEC in den USA Halt. Was leistet Mick Schumacher im sechsten Saisonrennen?
SPORT1
Am Sonntag macht die WEC in den USA Halt. Was leistet Mick Schumacher im sechsten Saisonrennen?

Am Sonntag steigt in Austin (USA) das sechste Langstrecken-Rennen der WEC-Saison. Das Sechs-Stunden-Spektakel startet um 20 Uhr deutscher Zeit - und SPORT1 ist ab 19.55 Uhr live im kostenlosen Stream dabei und überträgt Teile des Rennens auch von 23.45 Uhr bis 2.15 Uhr im Free-TV.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit dabei ist auch Mick Schumacher, der in der Fahrerwertung nach fünf von acht Rennen auf Rang elf liegt.

So können sie das 6h-Rennen in Austin live verfolgen:

Als Favorit gilt erneut Ferrari, das sowohl die Fahrerwertung als auch die Teamwertung anführt. In letzterer liegt Schumachers Alpine-Team auf Platz sechs.

Nach Austin macht die WEC noch in Japan (28. September) Station, ehe es zum Finale in Katar (8. November) kommt.

