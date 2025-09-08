WEC-Rennen in Austin: Enttäuschung für Schumacher

SID 08.09.2025 • 06:30 Uhr Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher kommt mit seinem Team beim WEC-Rennen in Austin/Texas nur auf den 15. Platz.

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat in der Langstrecken-WM beim Rennen in Austin/Texas eine Enttäuschung erlebt.

Vom 12. Platz gestartet, fiel das Alpine-Trio mit Schumacher, Jules Gounon und Frédéric Makowiecki (beide Frankreich) in einem chaotischen Regenrennen noch auf den 15. Rang zurück und beendete das Rennen mit vier Runden Rückstand.

Den Sieg in Texas sicherte sich nach 120 Runden das Porsche-Team um den amtierenden Weltmeister Kévin Estre (Frankreich) vor dem Ferrari des Teams von Alessandro Pier Guidi (Italien) und dem Peugeot-Team um den belgischen Ex-Formel-1-Fahrer Stoffel Vandoorne.

Das Rennen war wegen starken Regens zwischenzeitlich 40 Minuten unterbrochen worden, zudem kam es zu insgesamt sechs Safety-Car-Phasen.

