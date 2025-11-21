Schumacher verkündet Aus bei Rennstall

Entscheidung bei Mick Schumacher! Der Deutsche und sein WEC-Team Alpine gehen getrennte Wege.

Überraschende Ankündigung bei Mick Schumacher. Der 26-Jährige hat via Instagram sein Aus beim Alpine Endurance Team bekanntgegeben. Nach zwei Saisons in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC ist für den Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher Schluss.

Zu einer Reihe von Fotos aus seiner Zeit bei dem Rennstall schrieb Schumacher: „Ich bin sehr dankbar für die letzten zwei Jahre. Ich habe auf und neben der Rennstrecke so viel gelernt und bin allen dankbar, die daran beteiligt waren. Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.“

Wie es für ihn selbst weitergeht, ließ er offen. „Bleibt dran für 2026“, formulierte er dazu.

Alpine und Schumacher trennen sich

Das Alpine-Team reagierte unter dem Beitrag und richtete dankbare Worte an den Deutschen. „Vielen Dank, Mick! Es war eine Freude, die vergangenen zwei Jahre mit dir zusammenzuarbeiten. Wir wünschen dir nur das Beste für das, was als Nächstes kommt“, ist dort zu lesen.

Nach der Saison 2022 hatte das Formel-1-Team Haas die Zusammenarbeit mit Schumacher beendet. Wieder und wieder gab es seitdem Spekulationen um ein Comeback in der Königsklasse, ein Cockpit bekam er bislang aber nicht.

In der WEC hatte es der Deutsche 2024 einmal auf das Podium geschafft, 2025 gelangen zwei weitere Podestplätze.

Schumacher in die IndyCar-Serie?

Schon seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen, Schumacher könnte es in die IndyCar-Serie ziehen. Bereits im Oktober absolvierte er diesbezüglich einen Test auf dem Indianapolis Motor Speedway. Nun flammen die Gerüchte erneut auf.

Die Meinungen, ob die IndyCar-Serie die richtige Entscheidung wäre, sind dabei ambivalent. Ex-Ferrari-Pilot Gerhard Berger sprach bei sport.de von einer „guten Lösung“.

Onkel Ralf Schumacher sagte vor einigen Wochen im Podcast Backstage Boxengasse, die Serie sei „einfach zu gefährlich. Es sind viele schlimme Unfälle passiert. Deshalb halte ich es persönlich nicht für gut.“