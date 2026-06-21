Motorsport: Alonso reizt gemeinsamer Start mit Verstappen

SPORT1 21.06.2026 • 14:50 Uhr Formel-1-Star Fernando Alonso schließt ein Le-Mans-Comeback nicht aus. Besonders reizvoll wäre für den Spanier ein Hypercar-Einsatz Seite an Seite mit Max Verstappen.

Fernando Alonso hat die Tür für eine spektakuläre Rückkehr zu den 24 Stunden von Le Mans aufgestoßen – allerdings mit einer klaren Wunsch-Konstellation: Der 44 Jahre alte Spanier würde ein Comeback reizen, „vor allem, wenn es mit Verstappen“ wäre. Die Idee platzierte Alonso bei einem On-Stage-Interview in Barcelona vor heimischem Publikum.

Alonso ist im Langstreckensport kein Neuling: In den Jahren 2018 und 2019 gewann er Le Mans mit Toyota und glänzte in dieser Phase auch in der WEC. Einen erneuten Ausflug in die IndyCar-Welt schloss er dagegen aus: „Indy? Nein, das ist gerade nicht wirklich in meinem Kopf.“

Doch auch eine Le-Mans-Rückkehr ist offenbar nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Das Hypercar-Programm sei derzeit „nichts, was ich fest im Sinn habe“.

Alonso träumt von Rallye-Dakar-Sieg

Stattdessen lockt ihn das Abenteuer: Alonso würde gern bei der Rallye Dakar starten – und sie am liebsten auch gewinnen. 2020 konnte der Spanier bereits als 13. für einen Achtungserfolg sorgen, indem er sich als bester Rookie platzierte.

Die „Triple Crown“ bleibe zwar attraktiv, doch auch ein Sieg in Formel 1, auf der Langstrecke und bei der Rallye hätte Alonso zufolge nur „sehr wenige“ Vorbilder.

Die Triple Crown ist eine inoffizielle Auszeichnung im Motorsport und wird den Fahrern zuteil, die die 24 Stunden von Le Mans, das Indy 500 und den Monaco-Grand-Prix in der Formel 1 gewonnen haben. Alonso fehlt nur noch der Sieg beim Indy 500, blieb bei seinen wenigen Versuchen jedoch stets chancenlos.