"Monsieur Dakar" fährt elektrisch: Peterhansel vor neuer Herausforderung mit Audi

Er siegte sechs Mal auf dem Motorrad und acht Mal auf vier Rädern, nun wagt Rekordsieger Stephane Peterhansel bei der Rallye Dakar eine neue Herausforderung. Bei der 44. Ausgabe der Wüstenrallye in Saudi-Arabien (1. bis 14. Januar) sitzt der Franzose erstmals in einem Elektroauto. Peterhansel steuert einen Audi RS Q e-tron, der auf einen Elektroantrieb in Kombination mit einem effizienten Energiewandler setzt.