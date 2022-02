Rallye: Rovanperä übernimmt in Schweden die Führung

Der 21 Jahre alte Toyota-Pilot, jüngster Sieger eines Laufs in der Rallye-Weltmeisterschaft, hat nach 15 von 19 Wertungsprüfungen 8,3 Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Elfyn Evans. Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai), am Freitag zunächst in Führung, fiel auf den dritten Platz zurück (+21,7).