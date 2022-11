Rallye-WM: Neuville gewinnt Saisonfinale in Japan

Der 22 Jahre alte Sohn des früheren Weltklassefahrers Harri Rovanperä erlebte zum Abschluss in Japan ein schwaches Wochenende. Nachdem er sechs der 13 WM-Läufe in dieser Saison gewinnen konnte, reichte es diesmal nur zu Platz 12, ein Reifenplatzer am Freitag verhinderte eine bessere Platzierung.