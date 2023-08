Heftiger Crash! Rallye-Weltmeister Rovanperä verpasst Sieg in Finnland

Für Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota) sind die Hoffnungen auf seinen ersten Heimsieg bei der Rallye Finnland nach einem heftigen Crash schon geplatzt. Der 22-Jährige verlor am Freitag auf regennassem Waldboden die Kontrolle über sein Auto, das durch die Luft geschleudert wurde und auf dem Dach landete.

Rovanperä und sein Beifahrer Jonne Halttunen, die fünf Wertungsprüfungen in Folge gewonnen hatten und die Rallye anführten, blieben unverletzt, konnten die achte Wertungsprüfung aber nicht fortsetzen.

Kurz zuvor hatten sich auch die Hoffnungen von Vorjahressieger Ott Tänak in Luft aufgelöst. Der Este, Weltmeister von 2019, musste seinen M-Sport Ford mit einem Mechanikschaden abstellen und die Rallye beenden. Tänak was als Führender in den Tag gegangen.