Sieg bei der Monte: Neuville gewinnt den Auftakt

Thierry Neuville hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die prestigeträchtige Rallye Monte Carlo gewonnen und damit gleich zum WM-Auftakt seine Titel-Ambitionen unterstrichen. Der Belgier im Hyundai war nach vier Tagen und 17 Wertungsprüfungen schneller als der frühere Serien-Weltmeister Sebastien Ogier, für den die "Monte" ein Heimspiel ist: Ogier kommt aus dem französischen Städtchen Gap, das in diesem Jahr wieder den Service-Park der Rallye beheimatet, achtmal hat er in Monte Carlo schon gewonnen.

Dieses Mal war Neuville 16,1 Sekunden schneller als der Toyota-Pilot, der in der WM-Wertung kein großer Rivale sein wird. Ogier, 40 Jahre alt, ist nur noch bei ausgewählten Rallyes dabei, er teilt sich das Auto in diesem Jahr mit dem Weltmeister: Auch der Finne Kalle Rovanperä tritt nach zwei WM-Triumphen in Folge nur als Teilzeitkraft an. Sein Saisondebüt wird der 23-Jährige bei der zweiten Rallye in Schweden Mitte Februar geben.