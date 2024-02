Rallye: Finne Lappi gewinnt in Schweden

Rallye-Pilot Esapekka Lappi hat nach der Aufgabe seines finnischen Landsmanns Kalle Rovanperä den WM-Lauf in Schweden gewonnen. Zwei Tage nach dem frühzeitigen Aus des Weltmeisters holte Lappi in Umea auf Schnee und Eis seinen zweiten Sieg nach dem Triumph in Finnland 2017. Im Hyundai setzte sich der 33-Jährige vor dem Briten Elfyn Evans (Toyota) und dem Franzosen Adrien Fourmaux (Ford) durch.