Schwerer Rallye-Unfall in Ungarn: Mindestens vier Tote

Bei einer Rallye in Ungarn ist es zu einem schweren Unfall mit Todesopfern gekommen. Laut Behördenangaben kam am Sonntag während der Rallye „Esztergom Nyerges“ ein Rennwagen von der Straße ab und fuhr in die Zuschauer. Die Kollision forderte mindestens vier Todesopfer und sieben Verletzte, teilte die Polizei mit.