Rallye-WM: Ogier gewinnt in Kroatien

Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier hat den vierten Lauf der Rallye-WM in Kroatien gewonnen. Der Franzose, der in diesem Jahr nur bei ausgewählten Stationen startet, setzte sich im Toyota vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans (Großbritannien) durch. Für Ogier war es der insgesamt 59. Sieg und das 100. Podium in der World Rallye Championship (WRC). Der 40-Jährige wechselt sich im dritten Auto des Toyota-Werksteams mit dem Finnen Kalle Rovanperä ab.