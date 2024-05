Rallye-WM: Ogier feiert zweiten Sieg nacheinander

Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier hat auch den fünften Lauf der Rallye-WM in Portugal gewonnen. Der Franzose, der in diesem Jahr nur bei ausgewählten Stationen startet, setzte sich im Toyota vor dem Esten Ott Tänak sowie dem Gesamtführenden Thierry Neuville (Belgien/beide Hyundai) durch und feierte damit nach dem jüngsten Erfolg in Kroatien seinen zweiten Saisonsieg.