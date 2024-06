Ersatzmann Rovanperä siegt in Polen: "Zeit nicht verschwendet"

Als Ersatzmann hat Weltmeister Kalle Rovanperä die Rallye Polen gewonnen. Der Finne, nach einem Unfall des Franzosen Sebastien Ogier im Vorfeld des WM-Laufes kurzfristig bei Toyota eingesprungen, setzte sich am Sonntag vor seinem britischen Teamkollegen Elfyn Evans und Adrien Fourmaux (Frankreich/Ford) durch.

Der einstige Serien-Weltmeister Ogier war am Dienstag bei einer Erkundungsfahrt vor dem eigentlichen Wettbewerb verunglückt, der 40-Jährige und sein Co-Pilot Vincent Landais wurden danach in ein Krankenhaus gebracht. Da Ogier zur Beobachtung über Nacht bleiben musste, war ein Start ausgeschlossen. In den Unfall waren insgesamt vier Personen involviert, niemand erlitt ernsthafte Verletzungen.