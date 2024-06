Rallye Polen: Ogier vor dem Start in Unfall verwickelt

Ogier und Co-Pilot unverletzt

Der achtmalige Weltmeister Ogier tritt in diesem Jahr nur noch bei ausgewählten WM-Stationen an, ist aber trotzdem höchst erfolgreich.

Bei seinen vier Starts in diesem Jahr gewann er zweimal, in Portugal und in Kroatien lag er am Ende jeweils ganz vorne. Der 40-Jährige teilt sich das Auto des Toyota-Werksteams in dieser Saison mit dem finnischen Weltmeister Kalle Rovanperä (23).