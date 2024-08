Rallye: Beifahrer von Tänak nach Unfall im Krankenhaus

Vorzeitiges Aus: Bei der Rallye Finnland in Jyväskylä haben Hyundai-Star Ott Tänak und Beifahrer Martin Järveoja einen schweren Unfall erlitten. Die beiden waren auf der dritten Wertungsprüfung in einer langgezogenen Kurve von der Strecke abgekommen und nach einem Überschlag mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Zwar konnte sich das Duo selbst aus dem Auto befreien, allerdings musste Järveoja zu weiteren Untersuchungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Esten sind wohlauf, werden aber in diesem Jahr nicht mehr in Finnland an den Start gehen. Bis Sonntag wird noch gefahren.