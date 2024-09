Rallye: Neuville baut WM-Führung aus

Der Belgier Thierry Neuville kommt seinem ersten Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft immer näher. Der Hyundai-Pilot gewann am Sonntag den WRC-Lauf in Griechenland und liegt bei nur noch drei ausstehenden Läufen nun komfortabel in Führung, weil der französische Ex-Champion Sebastien Ogier bei der letzten Wertungsprüfung einen kapitalen Unfall hatte.