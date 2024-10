Titeltraum in Deutschland: Wird Neuville WRC-Champion?

Der Start zur ersten Etappe mit zwei von insgesamt 18 Wertungsprüfungen findet vor dem Präsidentenpalast in Tschechiens Hauptstadt Prag statt, am Freitag geht es dann weiter durch die tschechischen Wälder. Die deutschen und österreichischen Strecken stehen am Wochenende auf dem Programm – hier fallen die endgültigen Entscheidungen, bevor es am Sonntag zur Siegerehrung nach Passau geht.