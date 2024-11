Weltmeister! Mit 36 ist ein Superstar endlich am Ziel

Der Belgier triumphiert vorzeitig, da Konkurrent Ott Tänak beim Saisonfinale in Japan patzt.

Der Belgier Thierry Neuville hat sich zum ersten Mal zum Rallye-Weltmeister gekrönt. Der Hyundai-Pilot hatte den Triumph vorzeitig in der Tasche, da Konkurrent Ott Tänak (Estland) beim Saisonfinale in Japan nach einem Crash ausschied und Neuville in der Gesamtwertung nicht mehr überholen konnte.