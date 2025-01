Dakar: Gottschalk beim ersten Teil der Marathonetappe vorne

Nach einer Nacht in den Biwaks starten die Teams am Montag bei Sonnenaufgang in den zweiten Abschnitt. Am Sonntag erreichten die besten von ihnen das Biwak bei Kilometer 618 - dort bekamen die Motorsportler ein Zelt, einen Schlafsack, eine Isomatte und ein Verpflegungspaket mit einer selbsterwärmenden Mahlzeit, Suppe, Frühstück, sechs Litern Wasser sowie Besteck und Becher.