Rallye Dakar: Deutsche beim Prolog im Mittelfeld

Die ersten Wertungskilometer fließen noch nicht in die Gesamtwertung ein.

Die deutschen Starter bei der traditionsreichen Rallye Dakar sind beim Prolog mit ihren Partnern kein Risiko eingegangen. Rückkehrer Dirk von Zitzewitz belegte im Toyota an der Seite des südafrikanischen Piloten Giniel de Villiers den 21. Rang mit 1:12 Minuten Rückstand auf ihre siegreichen Markenkollegen Henk Lategan/Brett Cummings (Südafrika).

"Der Prolog ist immer von etwas Taktik geprägt, schauen wir mal, was uns unsere Startposition für morgen am Ende bringt. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, aber am Ende hat es gepasst. Wir sind zufrieden", sagte von Zitzewitz, der die Dakar 2009 mit de Villiers gewonnen hatte.