Rallye Dakar: Titelanwärter Loeb nach Unfall raus

Für Sébastien Loeb ist die Rallye Dakar in Saudi-Arabien schon vorbei. Wie die Veranstalter des bedeutendsten Off-Road-Events der Welt am Dienstagabend über X mitteilten, wurde der Wagen des Rallye-Rekordweltmeisters „nach einer Inspektion nicht für die vierte Etappe zugelassen“.

Das Fahrzeug des Dacia-Piloten hatte sich auf dem dritten Teilstück mehrfach überschlagen und war dabei beschädigt worden. „Es war nicht unser Tag heute. Wir hatten das Gefühl, dass wir bis zum Hals in der Sache drinstecken“, sagte Loeb im Ziel.

Rally Dakar: Auch Carlos Sainz Senior schon raus

Am Montag hatte Carlos Sainz Senior (Ford), Vater des gleichnamigen Formel-1-Fahrers und Vorjahressieger, ein ähnliches Schicksal ereilt. Auch er hatte nach einem Überschlag die diesjährige Ausgabe aufgeben müssen. Die Rallye Dakar endet am 17. Januar in Shaybah, einem Ölfeld im Osten Saudi-Arabiens.