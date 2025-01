Rallye-WM legt ohne Hybridantrieb los - "Seltsam"

Bei der Auftakt-Rallye in Monte Carlo starten der achtmalige Champion Ogier und Co. wieder mit herkömmlichen Motoren.

Bei der Auftakt-Rallye in Monte Carlo starten der achtmalige Champion Ogier und Co. wieder mit herkömmlichen Motoren.

Die Rallye-Weltmeisterschaft WRC startet von Donnerstag bis Sonntag in ihre neue Saison - und vollzieht dabei eine Rolle rückwärts. Ab dem traditionellen Auftakt in Monte Carlo wird zum ersten Mal nach drei Jahren wieder ohne Hybrideinheit gefahren. Gründe dafür sind unter anderem die hohe Anfälligkeit und die Kosten, die der nachhaltigere Antrieb verursacht. Vom achtmaligen Weltmeister Sebastien Ogier gab es dazu bereits deutliche Kritik.

Immerhin: Wenn Ogier bei der Rallye in Monaco an den Start geht, werden sein Toyota und die anderen Autos mit E-Fuel, also nachhaltigem Treibstoff betankt sein. Der 41-Jährige ist Rekordsieger im Fürstentum und peilt seinen zehnten Triumph an. Die gesamte Saison wird er allerdings wie schon in den vergangenen drei Jahren nicht bestreiten.