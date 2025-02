Rallye-WM: Evans gewinnt in Schweden

Der Waliser führt die Fahrerwertung früh in der Saison deutlich an.

Der walisische Vizeweltmeister Elfyn Evans hat die umkämpfte Rallye Schweden gewonnen und die Gesamtführung in der WM übernommen. Der Toyota-Pilot lag nach 18 Wertungsprüfungen lediglich 3,8 Sekunden vor seinem japanischen Markenkollegen Takamoto Katsuta und 11,9 Sekunden vor Weltmeister Thierry Neuville (Belgien/Hyundai). Der frühere Serienchampion Sébastien Ogier (Frankreich/Toyota), der den Auftakt in Monte Carlo gewonnen hatte, schied bei der Rallye auf Schnee und Eis rund um Umea aus.

Evans war bei der "Monte" Zweiter geworden. Nachdem er in Schweden auch die letzte Sonderprüfung, die sogenannte Powerstage, für sich entschied und zusätzliche fünf Punkte errang, hat er in der WM bereits stattliche 28 Zähler Vorsprung auf Ogier und 30 auf seinen finnischen Teamkollegen Kalle Rovanperä, der in Schweden lediglich Rang fünf belegte.