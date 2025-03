Rallye-WM: Zweiter Saisonsieg für Evans

In der Gesamtwertung hat die Konkurrenz bereits nach drei von 14 Läufen einen stattlichen Rückstand.

Der walisische Vizeweltmeister Elfyn Evans hat seine Führung in der Gesamtwertung der Rallye-WM mit einem Sieg in Kenia ausgebaut. Bei der Station an der afrikanischen Ostküste hatte der Toyota-Pilot nach 21 Wertungsprüfungen 1:09 Minuten Vorsprung vor dem Esten Ott Tänak und feierte seinen zweiten Sieg nacheinander. Dritter bei der sogenannten Safari-Rallye wurde der amtierende Weltmeister Thierry Neuville (Belgien).