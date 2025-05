Rallye-WM: Ogier gewinnt in Portugal

Der Franzose Sébastien Ogier hat die Rallye Portugal gewonnen. Der achtmalige Weltmeister siegte vor dem Esten Ott Tänak und seinem finnischen Teamkollegen Kalle Rovanperä. Der in der Meisterschaft klar führende Waliser Elfyn Evans belegte in Portugal nur den sechsten Platz.

Der 41-Jährige übernahm am Samstag die Führung der Rallye Portugal und holte damit seinen 63. Karriereerfolg sowie seinen siebten Sieg bei dieser Rallye. Damit baute er seinen eigenen Rekord aus.

Mit einem Vorsprung von 27 Sekunden ging Ogier in den letzten Wertungstag und konnte diesen knapp verteidigen. Tänak kam noch auf acht Sekunden an den Altmeister heran, konnte ihn wegen eines mechanischen Problems aber nicht mehr einholen. Für Ogier ist es der dritte Podestplatz im dritten Saisonrennen nach seinem Sieg in Monte Carlo Ende Januar und seinem zweiten Platz auf den Kanarischen Inseln Ende April.