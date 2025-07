Rallye Estland: Gaststarter Solberg überraschend vorn

Gaststarter Oliver Solberg hat die versammelte Elite bei der Rallye Estland düpiert und steht nach dem zweiten Tag überraschend an der Spitze. Der 23-jährige Schwede, Sohn des früheren Weltmeisters Petter Solberg, gewann am Freitag auf den Schotterpisten drei von acht Wertungsprüfungen. Zuvor war dem Toyota-Piloten in der WM noch nie eine Bestzeit auf einem Teilstück gelungen.