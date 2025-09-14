Ogier kommt Rekordtitel näher

SID 14.09.2025 • 19:45 Uhr Der Franzose Sébastien Ogier übernimmt die WM-Führung, obwohl er die Saison als Teilzeitkraft begonnen hatte.

Ausnahmefahrer Sébastien Ogier arbeitet in der Rallye-WM weiterhin aussichtsreich am Titelgewinn als Teilzeitkraft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Franzose im Toyota entschied am Sonntag die Rallye Chile vor seinem Markenkollege Elfyn Evans (Wales) für sich, er kletterte damit an die Spitze der Gesamtwertung. Ogier kämpft um seinen insgesamt neunten WM-Titel, es wäre ein besonderer: Er würde dadurch mit Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb gleichziehen.

Zu Beginn des Jahres wirkte dieser Triumph für Ogier noch höchst unwahrscheinlich, denn der 41-Jährige wollte 2025 nur an ausgewählten Rallyes teilnehmen. Chile war bereits die elfte Saisonstation, Ogier nahm nur an acht Events teil. Jedes einzelne davon beendete er auf dem Podest, fünf Rallyes gewann er.

Ogier führt vor Evans

Im Klassement liegt er mit nun 224 Punkten ganz knapp vor Evans (222) und dem Finnen Kalle Rovanperä (Toyota/203).

{ "placeholderType": "MREC" }