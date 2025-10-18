Am Baum gelandet: Aus für Ogier

SID 18.10.2025 • 14:39 Uhr Bei der zehnten Wertungsprüfung der Mitteleuropa-Rallye crasht der WM-Spitzenreiter bei Passau heftig.

Die Chancen von Rallye-Star Sébastien Ogier auf seinen historischen neunten WM-Titel haben sich an einem Baum im deutsch-tschechischen Grenzgebiet um einiges verkleinert. Bei der zehnten Wertungsprüfung der Mitteleuropa-Rallye flog der Franzose am Samstag mit seinem Toyota in der Nähe von Passau im Herbstnebel heftig ab und landete an einem Stamm neben der Straße.

Damit ist Ogier im Kampf um den Gesamtsieg der Rallye nicht mehr dabei, kann aber noch am Sonntag um die Punkte in der Powerstage kämpfen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war Ogier gerade auf der Jagd nach seinem Toyota-Kollegen Kalle Rovanperä, der knapp vorne lag. "Das ist doch nicht möglich, hatten wir einen Reifenschaden", funkte Ogier, nachdem er sein Auto mit dem Abflug in einer nassen Kurve demoliert hatte.