Mit nur 25 Jahren: Rovanperä kehrt WRC den Rücken

SID 09.10.2025 • 13:13 Uhr Der zweimalige Rallye-Weltmeister hat genug: Künftig ist er im Formel-Rennwagen in der japanischen Super Formula aktiv.

Im Alter von nur 25 Jahren kehrt der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä der WRC am Saisonende den Rücken. Der Finne wird ab 2026 für Toyota in der japanischen Super Formula starten und damit seinen „nächsten Traum verfolgen“. Dies teilte Rovanperä in einem Gespräch mit wrc.com mit. Es sei „keine leichte Entscheidung“ gewesen, aber er habe „bereits eine Weile darüber nachgedacht“.

Rovanperä ist bis heute der jüngste Weltmeister der Historie, als er 2022 im Alter von 22 Jahren erstmals die WM-Krone gewann. 2023 wiederholte er diesen Triumph, auch in der aktuellen Saison hat der Finne noch Chancen. Die großen Erfolge in jungen Jahren hätten ihm den Hunger auf mehr genommen, gab Rovanperä zu.

„Nachdem ich in diesem Alter im Rallyesport schon so viel erreicht hatte, begann ich darüber nachzudenken, welche anderen Möglichkeiten ich haben könnte und welche weiteren Herausforderungen ich annehmen möchte“, sagte er: „Es war eine schwierige Entscheidung, aber es fühlt sich richtig an, um meine nächsten Träume und Herausforderungen zu verfolgen.“