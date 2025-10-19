Rallye: Evans neuer Spitzenreiter - Rovanperä und Ogier lauern

SID 19.10.2025 • 16:53 Uhr Durch seinen Unfall am Samstag verliert Ogier die WM-Führung. Die Endphase der Saison wird damit spannender.

Am Samstag raste Sébastien Ogier in der Nähe von Passau gegen einen Baum, am Sonntag dominierte er im deutsch-österreichischen Grenzgebiet dann schon wieder - und die Rallye-WM bekommt einen spannenden Endspurt um den Titel. Der achtmalige Weltmeister Ogier brachte sich mit seinem Unfall um den Sieg bei der Rallye Zentraleuropa, der gelang dann seinem Toyota-Kollegen Kalle Rovanperä. Der Finne setzte sich vor dem Waliser Elfyn Evans (Toyota) durch, und der wiederum verdrängte Ogier von der Spitze der Gesamtwertung.

Da Ogier allerdings am Sonntag wieder einsatzbereit war, konnte er Schadensbegrenzung betreiben: Der Franzose gewann die abschließenden Wertungsprüfungen, darunter auch die Power Stage, und fuhr damit die maximal verfügbaren zehn Bonuspunkte ein. Im WM-Klassement führt das zu einem engen Dreikampf: Evans führt mit 247 Punkten, Ogier und Rovanperä (234) liegen jeweils 13 Punkte zurück. In diesem Jahr stehen noch die Läufe in Japan (ab 6. November) und Saudi-Arabien (ab 26. November) an.