Klarheit vor WRC-Saisonfinale: Ogier macht mit Toyota weiter

Den historischen neunten Titel vor Augen legt Sébastien Ogier Gerüchte um ein Karriereende ad acta. Der 41-Jährige fährt auch künftig für Toyota.

Rallye-Star Sébastien Ogier bleibt der World Rally Championship (WRC) ein weiteres Jahr erhalten. Der achtmalige Weltmeister geht 2026 in einem Teilzeit-Modell, beginnend mit Ogiers Lieblingsstrecke in Monte Carlo, für Toyota an den Start, wie das japanische Herstellerteam am Montag bekannt gab.

"Der Plan für das nächste Jahr wird derselbe sein wie in den letzten Saisons: an einem Teil des Programms teilzunehmen, um dem Team zu helfen, weiterhin Rallyes und Meisterschaften zu gewinnen", erklärte Ogier in der Pressemitteilung: "Mein Wunsch ist es, so lange wie möglich weiterzumachen, genauso viel Spaß zu haben und Siege einzufahren."