Rallye-Star Sébastien Ogier bleibt der World Rally Championship (WRC) ein weiteres Jahr erhalten. Der achtmalige Weltmeister geht 2026 in einem Teilzeit-Modell, beginnend mit Ogiers Lieblingsstrecke in Monte Carlo, für Toyota an den Start, wie das japanische Herstellerteam am Montag bekannt gab.
Klarheit vor WRC-Saisonfinale: Ogier macht mit Toyota weiter
"Der Plan für das nächste Jahr wird derselbe sein wie in den letzten Saisons: an einem Teil des Programms teilzunehmen, um dem Team zu helfen, weiterhin Rallyes und Meisterschaften zu gewinnen", erklärte Ogier in der Pressemitteilung: "Mein Wunsch ist es, so lange wie möglich weiterzumachen, genauso viel Spaß zu haben und Siege einzufahren."
Sein abgespecktes WRC-Programm sieht vor, dass Ogier mindestens die Hälfte der WM-Rallyes bestreitet. Ursprünglich hatte der Franzose bereits in dieser Saison geplant, lediglich bei ausgewählten Rallyes anzutreten - gleichwohl performte der 41-Jährige derart überzeugend, dass er trotz drei ausgelassener Rennen nach seinem neunten WRC-Titel greift. Im Herzschlagfinale von Jeddah ist Teamkollege Elfyn Evans Ogiers Hauptkonkurrent. Zwar liegt der WM-führende Brite drei Punkte vor dem Franzosen, doch die Chancen der Rallye-Legende stehen gut: In den zehn Rennen, die Ogier diese Saison gefahren ist, landete er neunmal vor Evans.