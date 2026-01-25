Altersrekord im Schnee: Solberg gewinnt die "Monte"

SID 25.01.2026 • 16:27 Uhr Sein Vater Petter war Dritter, jetzt siegt Sohn Oliver bei der berühmtesten Rallye der Welt.

Der Schwede Oliver Solberg hat als jüngster Fahrer der WRC-Ära die berühmte Rallye Monte Carlo gewonnen. Bei untypischen „Monte“-Bedingungen mit viel Eis und Schnee setzte sich der 24-Jährige im Werks-Toyota mit 51,8 Sekunden Vorsprung auf seinen Waliser Marken-Kollegen Elfyn Evans und den „Monte“-Rekordsieger Sébastien Ogier aus Frankreich (+1:10,4 Minuten) durch.

„Ich kann es im Moment noch nicht glauben. Das war die schwierigste Rallye, die ich je in meinem Leben bestritten habe“, sagte Solberg, der seinen Vater übertraf: Petter Solberg war 2012 Dritter bei der Traditions-Rallye gewonnen. Für Solberg Junior war es der zweite Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nach dem Erfolg in Italien im Vorjahr.