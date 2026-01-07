Dakar: Titelverteidiger Gottschalk und Al-Rajhi steigen aus

SID 07.01.2026 • 11:50 Uhr Bei der Rallye Dakar fehlt Timo Gottschalk und seinem Piloten Yazeed Al-Rajhi das Glück. Am vierten Tag beendet das Duo das Rennen vorzeitig.

Der Traum von der Titelverteidigung bei der Rallye Dakar hat sich für den deutschen Beifahrer Timo Gottschalk und seinen Piloten Yazeed Al-Rajhi endgültig zerschlagen.

Das deutsch-saudische Duo musste auf der vierten Etappe des Wüstenklassikers in Saudi-Arabien weitere Zeitverluste durch drei Reifenschäden hinnehmen und entschied daraufhin, die Rallye nach der Neutralisation nicht wieder aufzunehmen.

Bestärkt wurden Gottschalk/Al-Rajhi in ihrer Entscheidung durch gesundheitliche Restrisiken, die seit einer Verletzungspause in der vergangenen Saison bestehen. „Die Rallye Dakar ist nicht so verlaufen, wie wir uns erhofft hatten und auch das Unternehmen Titelverteidigung ist in weite Ferne gerückt“, sagte Gottschalk: „Vor diesem Hintergrund macht es mehr Sinn, die vollständige Genesung der Rückenverletzungen vom Vorjahr keinem Risiko auszusetzen und mit kommenden Rallyes wieder voll und ganz anzugreifen.“