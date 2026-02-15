Rallye: Evans triumphiert in Schweden

SID 15.02.2026 • 16:04 Uhr Der Waliser setzt sich damit an die Spitze der Gesamtwertung.

Der Brite Elfyn Evans hat mit einem Erfolg in Schweden die Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) übernommen. Der 37-jährige Waliser triumphierte nach 2020 und 2025 zum dritten Mal in dem skandinavischen Land. Zweiter wurde der Japaner Takamoto Katsuta vor Sami Pajari aus Finnland.

Alle drei sowie der viertplatzierte Schwede Oliver Solberg fahren für Toyota. „Es war ein sehr gutes Wochenende. Ein großes Dankeschön an das Team, das einen Vierfachsieg erzielt hat, das ist unglaublich“, sagte Evans, der seinen insgesamt zwölften Sieg in der WRC bejubelte.