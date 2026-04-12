Rallye: Katsuta nach Kroatien-Sieg neuer WM-Spitzenreiter

Der Japaner Takamoto Katsuta ist in der Rallye-WM beim vierten Saisonwettbewerb in Kroatien durch einen schweren Fehler von Ex-Champion Thierry Neuville zum Mann der Stunde avanciert. Der 33-Jährige holte auf dem Balkan im Toyota nach dem Crash von Spitzenreiter Neuville im Hyundai noch den Gesamtsieg und übernahm zudem durch seinen zweiten Erfolg in Serie nach dem Triumph in Kenia auch die Führung in der WM-Fahrerwertung.
Katsuta neuer WM-Spitzenreiter
Der 32-Jährige profitiert am Schlusstag von einem Fehler des führenden Ex-Champions Thierry Neuville.
Viel Grund zur Freude: Takamoto Katsuta
© AFP/SID/VALERY HACHE
Katsuta, der in Kenia als erster Japaner seit 34 Jahren einen WM-Lauf gewonnen hatte, lag nach der letzten Wertungsprüfung im Ziel 20,7 Sekunden vor seinem finnischen Markenkollegen Sami Pajari. Rang drei belegte der neuseeländische Honda-Fahrer Haydon Paddon mit mehr als zwei Minuten Rückstand.
Im WM-Klassement verdrängte Katsuta seinen Markenkollegen Elfyn Evans von der Spitze. Der Brite war in Kroatien wie der Schwede Oliver Solberg, der ebenfalls in einem Toyota in der Fahrerwertung auf Platz drei liegt, bereits am Freitag ausgeschieden und hat sieben Punkte Rückstand auf Katsuta.