Rallye: Weltmeister Ogier feiert ersten Saisonsieg

SID 26.04.2026 • 15:32 Uhr Der Franzose, auch in diesem Jahr wieder Teilzeitkraft, führt einen Toyota-Vierfacherfolg an.

Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim fünften Lauf des Jahres auf Gran Canaria gewann der Co-Rekordweltmeister aus Frankreich mit 19,9 Sekunden Vorsprung auf den Briten Elfyn Evans, Dritter wurde Sami Pajari aus Finnland (alle Toyota). Für den japanischen Hersteller Toyota war es der 300. Sieg in der World Rallye Championship (WRC).