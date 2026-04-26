Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim fünften Lauf des Jahres auf Gran Canaria gewann der Co-Rekordweltmeister aus Frankreich mit 19,9 Sekunden Vorsprung auf den Briten Elfyn Evans, Dritter wurde Sami Pajari aus Finnland (alle Toyota). Für den japanischen Hersteller Toyota war es der 300. Sieg in der World Rallye Championship (WRC).
Rallye: Weltmeister Ogier feiert ersten Saisonsieg
Der Franzose, auch in diesem Jahr wieder Teilzeitkraft, führt einen Toyota-Vierfacherfolg an.
Ogier steht oben auf dem Treppchen
© AFP/SID/FAYEZ NURELDINE
Ogier, der im vergangenen Jahr selbst als freiwillige Teilzeitkraft zum Titel gefahren war, hat auch in diesem Jahr schon die Läufe in Schweden und Kroatien ausgelassen. In der Fahrerwertung belegt der 42-Jährige bei neun ausstehenden Rallyes mit 58 Punkten den sechsten Rang. Evans (101) löste den Japaner Takamoto Katsuta (99/ebenfalls Toyota), der auf Gran Canaria den vierten Platz erreicht hatte, als Führenden der WM ab.